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لبنان

السفير اللبناني في روسيا عرض مع بوغدانوف لتطورات المنطقة

Lebanon 24
20-07-2024 | 08:04
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 التقى سفير لبنان في روسيا عميد السلك الديبلوماسي العربي شوقي بو نصار مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مقر الخارجية الروسية، حيث دام الاجتماع ساعة ونصف ساعة، تخللته مناقشة التطورات في المنطقة والأوضاع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية ومخاطر اندلاع حرب واسعة في المنطقة قد تهدد الاستقرار والسلم الاقليمي والدولي، وذلك في اطار التواصل والتشاور الدائمين بين الجانبين الروسي واللبناني لدرء مخاطر نشوب حرب واسعة في منطقة الشرق الاوسط قد تلحق الدمار الكبير في العديد من دولها ومنها لبنان، وبالتوازي مع زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي الى الشرق الأوسط السفير فلاديمير سافرونكوف التي شملت العديد من الدول ومنها لبنان حيث التقى عددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين، في اشارة واضحة إلى اهتمام روسيا باستقرار لبنان وامنه وسلامة أراضيه.
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وأشار بيان لبو نصار إلى أن الجانب الروسي جدد خلال اللقاء حرص موسكو على استقرار لبنان وسيادته وسلامة اراضيه، واكد بوغدانوف لبو نصار استمرار الجهود الروسية مع كافة الدول والاطراف المعنيين والمؤثرين لمنع تدهور الأوضاع وتحولها إلى حرب اقليمية واسعة لن تكون في مصلحة اي طرف. وشدد الجانب الروسي على ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى مزيد من العنف والتصعيد .
 
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