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لبنان

فضل الله اتصل برئيس الحزب الوطني في سوريا مهنئاً

Lebanon 24
20-07-2024 | 08:27
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اتصل العلامة السيد علي فضل الله برئيس الحزب الوطني في سوريا الدكتور حسين راغب الحسين، مقدما له التهاني لفوزه بعضوية مجلس الشعب السوري.

وتمنى له "النجاح والتوفيق في خدمة سوريا وأهلها ومواصلة جهوده في العمل على تعزيز الوحدة الداخلية بين مكوناتها لكي تكون سدا منيعا في وجه كل من لا يريد خيرا لها، وحتى تعود سوريا إلى لعب دورها الريادي في المنطقة وفي مناصرة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
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