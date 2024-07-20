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لبنان

ممول من السفارة الاميركية... بلدية اميون استضافت حفل اختتام برنامج NORTHPACT

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:55
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استضافت بلدية اميون، حفل اختتام برنامج NorthPact الممول من سفارة الولايات المتحدة، والذي تم تنفيذه من قبل جمعية "تطوير بلدنا"، بحضور فاعليات وناشطين من الكورة والشمال، وتخلله كلمات لكل من الملحق الثقافي في سفارة الولايات المتحدة كارلو جيمس أراغون، رئيس بلدية أميون مالك فارس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي أنطوان مرعب، ورئيس جمعية تطوير بلدنا هيثم صعب.
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كما شارك عدد من المستفيدين من البرنامج من شباب وشابات وهيئات تربوية محلية، وتم عرض قصص نجاح ملهمة وتسليط الضوء على انجازات البرنامج في مجال جودة التعليم والتمكين والابتكار.

اشارة الى ان هذا البرنامج هو جزء من برنامج PopUp Spaces الذي تم تنفيذة من قبل جمعية "تطوير بلدنا" في مختلف المناطق، بتمويل من سفارة الولايات المتحدة في لبنان، شعبة الدبلوماسية العامة.

وقد حقق البرنامج في الشمال نتائج جيدة، حيث شارك فيه أكثر من 400 مستفيد في العديد من البرامج المتعلقة بالتعليم والمشاركة المجتمعية وبناء قدرات الشباب بالتعاون مع شركاء محليين، وذلك في مناطق عكار، طرابلس، المنية، الكورة والبترون.

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