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لبنان

من جنوب لبنان.. "القسام" تقصف هذا المقر العسكري الاسرائيلي

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:56
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أعلنت "كتائب القسام"، في بيان عصر اليوم، استهداف مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" من جنوب لبنان.



وقالت في بيانها: "قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" في القاطع الغربي من الجليل الأعلى برشقة صاروخية".
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