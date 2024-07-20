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لبنان
من جنوب لبنان.. "القسام" تقصف هذا المقر العسكري الاسرائيلي
Lebanon 24
20-07-2024
|
09:56
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أعلنت "كتائب القسام"، في بيان عصر اليوم، استهداف مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" من جنوب لبنان.
وقالت في بيانها: "قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" في القاطع الغربي من الجليل الأعلى برشقة صاروخية".
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