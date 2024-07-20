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لبنان

إنجاز جديد.. 6 ميداليات ذهبية وفضيتان للبنان في الصين

Lebanon 24
20-07-2024 | 12:30
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حقق لبنان إنجازاً تربوياً وثقافيا جديداً في الصين، حيث شاركت مؤسسة Genius MAP العالمية بدعوة رسمية من المنظمة الصينية الرسمية للحساب الذهني، بوفد من لبنان في المسابقة العالمية لابطال العالم في الحساب الذهني والأسرع في الحساب الفوري، والتي جرت في الصين في مقاطعة شانغ شونغ ، المنظمة الأكبر عالمياً في الحساب الذهني.
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ومن المعروف عن هذه المنظمة أنها رسمية حكومية وتجمع تحت مظلتها كل المنظمات الدولية الأخرى من اليابان وتايوان وهونغ كونغ واميركا ومن دول أخرى.
 
وشارك في هذه البطولة النوعية أبطال وممثلون عن 56 منظمة دولية من أنحاء العالم، وقسّمت المباريات على خمس فئات، وشارك الفريق اللبناني في فئتين من اصل خمس فئات وحصل فيها على الميداليات الذهبية الأولى، وتصدر البطل اللبناني علي رأفت ناصر عن المجموعة B صدارة مجموعته بفارق مئتي نقطة عن كل الابطال الآخرين حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوفد اللبناني كان 9 أفراد، اثنان منهم من المدربين و7 من الـتلامذة الأبطال، وقد حصد لبنان الدرجات التالية: خمس ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان، بالإضافة الى الميدالية الذهبية في تحدي المجموعات.

ويشارك الوفد اللبناني سنوياً في مسابقات حول العالم في الحساب الذهني وهي ليست المرة الاولى التي يحرز فيها ميداليات ذهبية.

بدورها، شكرت مؤسسة Genius MAP برئاسة الدكتور هادي حمزة، وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بشخص المدير العام عماد الأشقر، الذي تابع باهتمام نتائج التلامذة المبدعين في المسابقات الدولية، وأشاد بنجاحاتهم، مثنياً على تميز الابطال اللبنانيين في المحافل الدولية.

وكان قد وصل اليوم الوفد اللبناني الى مطار رفيق الحريري الدولي آتياً من العاصمة بكين رافعا اسم لبنان عالياً.
 
 


 

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