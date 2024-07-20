فيديو للحظة وقوع غارة عدلون.. شاهدوا الإنفجار القوي!

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع غارة عدلون - جنوب لبنان، مساء اليوم السبت.

وأظهر الفيديو لحظة تطاير شظايا نارية من مكان الضربة وسط سماع انفجارات قوية مصحوبة بتحليقٍ كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويسيطر توتر كبير على بلدة عدلون عقب القصف الذي أدى إلى وقوع انفجارات قوية متتالية، فيما أسفر عن سقوط جرحى من أبناء عدلون جرى نقلهم إلى المستشفيات.



وذكرت وكالة "رويترز" أنّ القصف استهدف مستودعات ذخيرة تابعة لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أنّ الضربة أدّت لانفجارات كبيرة.



بدورها، قالت قناة "الحدث" إنّ الإستهداف الإسرائيلي طال مخزن صواريخ ومُستودعات.



في غضون ذلك، أفادت مصادر ميدانية بأنّ الغارة أسفرت عن تطاير شظايا بشكل كبير باتجاه الأماكن المحيطة بمكان القصف وتحديداً باتجاه بلدتي الخرايب وأنصارية.



من جهتها، أطلقت بلدية الخرايب نداء الى المواطنين لإلتزام المنازل بسبب تطاير الشظايا الناجمة عن القصف الذي طال عدلون.



كذلك، تحدثت المعلومات عن أنّ فرق الإسعاف والإطفاء يتعذر عليها الوصول إلى مكان القصف بسبب الشظايا المتطايرة، فيما جرى الطلب من الناس والمواطنين الإبتعاد عن المنطقة قدر الإمكان نظراً لخطورتها.



وتزامناً مع ذلك، أفيدَ بأنَّه تم قطع الطريق التي تربط صيدا وصور عند مفرق عدلون بالإتجاهين تفادياً لأي أضرار قد تلحق بالسيارات جراء تطاير الشظايا، كما عمد الجيش على قطع مفرق عدلون البحري أمام المارة.