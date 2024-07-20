Advertisement

لبنان

هكذا علّق الإعلام الإسرائيلي على "ضربة عدلون".. إقرأوا ما أعلنه!

Lebanon 24
20-07-2024 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1224778-638571163910021814.jpg
Doc-P-1224778-638571163910021814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، مشيرة إلى أنّ القصف طال بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله".
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إن الهجوم جاء على بعد حوالى 30 كيلومتراً من الحدود بين إسرائيل ولبنان، وطال قاعدة عسكرية لـ"حزب الله".
Advertisement
من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي هاجم مستودع أسحلة للحزب في منطقة عدلون".
كذلك، قالت القناة الـ"12" الإسرائيلية إنَّ سلاح الجو الإسرائيلي قصف مخازن أسلحة بين مدينتي صور وصيدا في جنوب لبنان.
 
وفي وقتٍ سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أنّ القصف استهدف مستودعات ذخيرة تابعة لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أنّ الضربة أدّت لانفجارات كبيرة.

بدورها، قالت قناة "الحدث" إنّ الإستهداف الإسرائيلي طال مخزن صواريخ ومُستودعات.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2024-07-20
23:09 | 2024-07-20
23:10 | 2024-07-20
23:18 | 2024-07-20
23:16 | 2024-07-20
23:15 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24