هكذا علّق الإعلام الإسرائيلي على "ضربة عدلون".. إقرأوا ما أعلنه!

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، مشيرة إلى أنّ القصف طال بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إن الهجوم جاء على بعد حوالى 30 كيلومتراً من الحدود بين إسرائيل ولبنان، وطال قاعدة عسكرية لـ"حزب الله".

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من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي هاجم مستودع أسحلة للحزب في منطقة عدلون".

كذلك، قالت القناة الـ"12" الإسرائيلية إنَّ سلاح الجو الإسرائيلي قصف مخازن أسلحة بين مدينتي صور وصيدا في جنوب لبنان.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أنّ القصف استهدف مستودعات ذخيرة تابعة لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أنّ الضربة أدّت لانفجارات كبيرة.



بدورها، قالت قناة "الحدث" إنّ الإستهداف الإسرائيلي طال مخزن صواريخ ومُستودعات.