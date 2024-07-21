ميقاتي ووفد وزاري إلى بغداد.. اجتماع مع الرئيس العراقي ومحادثات مع السوداني

يغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى العراق اليوم في زيارة رسمية لعدة ساعات تلبية لدعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني، للبحث في العديد من الملفات الثنائية بين البلدين سياسياً واقتصادياً.

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ويرأس رئيس الحكومة وفداً وزارياً يضم وزراء الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن والاشغال العامة والنقل علي حمية والطاقة وليد فياض.

وبحسب المعلومات، فإن "جدول الزيارة يتضمن زيارة الى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، واجتماعاً ثنائياً بين الرئيسين ميقاتي والسوداني ثم اجتماعاً موسعاً بمشاركة وفدي البلدين، يعقبه لقاء صحافي مباشر".

وكانت اتصالات عديدة قد جرت قبل 10 أيام بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للبحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.

وقد عبّر رئيس وزراء العراق عن دعم بلاده للبنان، واعداً بمعالجة هذه المسألة، كما وجه دعوة للرئيس ميقاتي لزيارة بغداد وتم الاتفاق على موعد الزيارة بعد انتهاء مراسم عاشوراء.

يذكر ان الرئيسين ميقاتي والسوداني كانا عقدا اجتماعاً على هامش مشاركتهما في "مؤتمر ميونخ للأمن 2024"، في شهر شباط الفائت في المانيا، كما عقدا اجتماعاً في ايار من العام الفائت في مدينة جدّة، على هامش المشاركة في القمة العربية بدورتها الـ(32)، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

كذلك، فان الرئيس ميقاتي كان رعى في شهر شباط الفائت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الزراعي بين وزير الزراعة عباس الحاج حسن ونظيره العراقي عباس جبر العلي المالكي.

وأكد أن "هذه المذكرة تشكل فاتحة لتعاون متجدد في كل المجالات"، مشدداً على "أهمية أن يشمل هذا التعاون المجالات كافة".