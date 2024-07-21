أسبوع إضافي لمبادرة المعارضة "قبل اللحاق بسابقاتها"

أبلغت قيادات في المعارضة النواب المعنيين بـ"خارطة الطريق" بضرورة العمل على الاسراع في عقد لقاءات شرح المبادرة للنواب والكتل النيابية والإعلان عن النتائج الاسبوع المقبل، وذلك من أجل الافساح في المجال لعودة عمل "الخماسية الدولية" التي من المؤكد أنها ستعود بجولة جديدة مثمرة بعد إجتماع الرياض بشأن الملف الرئاسي اللبناني، وفق مصدر معني.

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ولفت المصدر إلى أن "المعارضة قامت بما عليها من خطوة الى الأمام من أجل الدفع بالملف الى الإنفراج لكن على ما يبدو لم ولن يتلقف أحد "هذه الخارطة"، وخاصةً المعني الأول بالملف رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال: "ستقوم المعارضة بكل ما عليها الأسبوع المقبل وتعلن للرأي العام خلاصات ونتائج المبادرة ، وستنتظر عودة تحرك الخماسية في الملف الرئاسي".

وأشار إلى أنَّ "عدداً مع نواب المعارضة كانوا اتفقوا على القول بأن تأجيل الموعد الذي كان محدداً الجمعة مع كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، تم لأسبابٍ تتعلق بالتوقيت والمواعيد، قبل أن يعلن النائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم أن اللقاء لن يُقدّم أو يؤخّر في حل الأزمة الرئاسية، لأن ما يطرحونه هو حوار للحوار، أما ما نطرحه نحن فحوار بآلية واضحة تؤدي لانتخاب رئيس".

وختم بالقول: "تم الإتفاق على إعطاء خارطة الطريق أسبوعاً إضافياً من الإجتماعات واللقاءات قبل أن تلحق بسابقاتها من المبادرات التي قدمها الإعتدال، والإشتراكي والتيار، وتلقى المصير نفسه".