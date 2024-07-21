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لبنان

"حزب الله" شيّع شهيده علي جعفر معتوق في صير الغربية

Lebanon 24
21-07-2024 | 04:04
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شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة صير الغربية الشهيد علي جعفر معتوق بموكبٍ حاشد ومَهيب.

وبعد المراسم التكريمية، عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة، وأدّت ثلّة من المجاهدين "قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء".
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وبعدما أم الشيخ محمد ضعون الصلاة على الجثمان، جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة، بمشاركة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وفعاليات وعلماء دين وعوائل شهداء وأهالي المنطقة.

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