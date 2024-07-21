غادرت قسم الطوارىء ولم تعدّ... هل تعرفون شيئاً عن سيرين؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- سيرين جهاد صعب (من مواليد عام 1996، لبنانيّة)التي غادرت، ما بين تاريخي 18 و19 الجاري، قسم الطوارئ في مستشفى "عين وزين"، حيث كان سيتم إدخالها لتتلقى علاجًا من حالة نفسيّة وعصبيّة تعاني منها. علماً أنّ ليس بحوزتها هاتف خلوي أو أي أوراق ثبوتيّة تُعرّف عنها.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بيت الدين في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 503016-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات.