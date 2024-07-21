بالصورة... "الحزب" يحرق إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات

أفادت "القناة 12 الإسرائيلية"، أنّ 6 طواقم إطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في غابات منطقة كاديتا وبيريا شمالي فلسطين المحتلة، جراء صواريخ أُطلقت من لبنان.

إلى ذلك، قالت "القناة 13 الإسرائيلية"، عن إنفجار مسيّرة لـ"حزب الله" في حانيتا في الجليل الغربيّ، واندلاع حرائق في الموقع من دون تسجيل إصابات. (رصد لبنان 24)