رداً على الاعتداء الاسرائيلي على الجيش.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‌‌‏اعتداء ‏‏الجيش الإسرائيلي الذي طال الجيش في علما الشعب، استهدفت المقاومة الإسلامية يوم الأحد ‏‏‏21-7-2024، ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية .

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