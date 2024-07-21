اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في بيان، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفني سوف تصدر يوم الاثنين الواقع فيه 22 تموز 2024 عند الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: Results.vte.gov.lb و Results.vte-gov.com. (الوكالة الوطنية)

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