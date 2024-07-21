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لبنان

غارات معادية على مارون الراس ويارون جنوباً

Lebanon 24
21-07-2024 | 16:15
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نفذ الطيران الحربي المعادي عدوانا على بلدة مارون الراس.
وشن الطيران الحربي الاسرائيلي في النبطية غارة قرابة العاشرة وخمس دقائق من مساء اليوم، مستهدفا منزلا في محيط جبانة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل.
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