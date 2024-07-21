غارات معادية على مارون الراس ويارون جنوباً

نفذ الطيران الحربي المعادي عدوانا على بلدة مارون الراس.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي في النبطية غارة قرابة العاشرة وخمس دقائق من مساء اليوم، مستهدفا منزلا في محيط جبانة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل.

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