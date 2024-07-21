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لبنان

العثور على الشبان الثلاثة الذين فُقدوا في القرنة السوداء

Lebanon 24
21-07-2024 | 16:38
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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 21/ 7/ 2024، ونتيجة عملية بحث مكثّفة، تمكّنت وحدات من الجيش تؤازرها مديرية المخابرات وتدعمها القوات الجوية من العثور على 3 مواطنين بعدما فُقدوا في منطقة القرنة السوداء، مع الإشارة إلى أنّهم في حالة جيدة". (الوكالة الوطنية)
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