العثور على الشبان الثلاثة الذين فُقدوا في القرنة السوداء

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 21/ 7/ 2024، ونتيجة عملية بحث مكثّفة، تمكّنت وحدات من الجيش تؤازرها مديرية المخابرات وتدعمها القوات الجوية من العثور على 3 مواطنين بعدما فُقدوا في منطقة القرنة السوداء، مع الإشارة إلى أنّهم في حالة جيدة". (الوكالة الوطنية)

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