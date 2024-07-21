31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التصعيد يعلّق الوساطات الدولية و"حزب الله" يستعد لحرب مفتوحة؟
Lebanon 24
21-07-2024
|
22:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار":من الآن وصاعداً ستتجه الأمور إلى مزيد من المواجهات واتخاذها طابعاً إقليمياً. ومع التصعيد الإسرائيلي بتوجيه ضربات كبيرة تمتد من اليمن إلى لبنان وسوريا، ستزيد عمليات"حزب الله" ومحور الممانعة وستفتح المنطقة على الاشتعال مع تهديد الحوثيين بتوسيع المعركة من البحر الأحمر إلى إسرائيل. هذا التصعيد الإسرائيلي وما يقابله من محور الممانعة على مختلف الساحات، يفتحان على مرحلة جديدة من الحرب. وقد سبق المواجهات الجديدة تحذيرات دولية ورسائل إلى لبنان تفيد أن إسرائيل ستلجأ إلى تغيير في طبيعة عملياتها بحرب متغيّرة. وقد رد "حزب الله" على هذه الرسائل بمزيد من التمسك بموقفه ووسّع دائرة عملياته واستخدم أسلحة جديدة لتأكيد أنه مستمر بمعركته على الرغم من الاغتيالات التي طاولت كوادره الميدانيين وأخيراً مخازن أسلحته. وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أن إسرائيل تستدرج "حزب الله" أكثر إلى حرب واسعة، كتأكيد أنها مستعدة لشنها ضد لبنان، وأن نتنياهو سيحاول الحصول على الضوء الاخضر لتوسيع حربه ضد "حزب الله"، وهو يسعى إلى تكريس معادلة على الحدود تفصل جبهة لبنان عن غزة، وبذلك يمنع إعادة الوضع لما قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). ويعني ذلك وفق المصادر أن نتنياهو سيتسلح بما يعتبره رفض "حزب الله" للمبادرات والوساطات الخارجية للتوصل الى حل ديبلوماسي يُبعده عن الحدود وفي الوقت ذاته يستمر بربط جبهة الجنوب بغزة. ولذا يتبين من وجهة نتنياهو أنه يحاول فرض واقع جديد ومختلف جنوباً عبر التصعيد الناري، بغض النظر عما ستؤول إليه الأوضاع في غزة.
Advertisement
ولعل ابلغ تعبير عن الموقف الإسرائيلي بتمديد الحرب هو ما أعلنه وزير الخارجية يسرائيل كاتس لـ"وول ستريت جورنال" بإن الحرب الشاملة أصبحت وشيكة للغاية وطريقة منعها هي الضغط على إيران. ويقول إن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن لن يمنع الحرب مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية، وإسرائيل لن توافق على "الهدوء مقابل الهدوء" بعد الآن.
الواضح أن الجبهات باتت ملتهبة، وبالنسبة إلى محور الممانعة، فهو يريد أن يثبت معادلة ما يسميه الردع، والرد بضربة أو أكثر مقابل ضربة، وهو ما يطبقه "حزب الله" في جبهة الجنوب، لكنه يضغط من أجل وقف اطلاق النار في غزة مع الأخذ بالاعتبار كل السيناريوات المحتملة للتصعيد، والهدف إعادة الامور الى الستاتيكو الذي كان قائماً قبل "طوفان الأقصى". لكن الأمور قد تتفلت في أي وقت، مع إصرار إسرائيل على تغيير المعادلات خصوصاً على الجبهة الشمالية، بمواصلة الحرب وتوسيعها في مواجهة وحدة الساحات. ويبدو أن التوسع يأخذ مسارات مختلفة مع ضرب الحديدة اليمينية، ما يزيد الخطر أكثر باتجاه لبنان إذا قررت إسرائيل قصف مرافق حيوية في المدن اللبنانية، قد تؤدي إلى إشعال الحرب.
التطورات خلال الأسبوعين المقبلين مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وما إذا كان المحور الحليف لإيران سيرد على هجوم الحديدة بعمليات نوعية، أو أنه سيكتفي برسائل تؤكد قدرته على قلب الأمور في المنطقة، أو تحسباً لتصعيد إسرائيلي كبير ضد "حزب الله"، وما بين الاحتمالين قد تستمر المواجهات على النحو ذاته من الاستنزاف إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. ولذا ينعقد رهان نتنياهو على فوز ترامب، الامر الذي لا أحد يمكن أن يتنبأ بمساراته المقبلة للمنطقة وبينها لبنان الذي يستمر في حالة استنزاف لا فكاك منها في ظل الانسداد القائم والمقفل أمام التسويات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تمنّى الموت... الممثل جوليان فرحات يتحدّث عن ماغي بوغصن: "قطعت برزقي"
Lebanon 24
بعدما تمنّى الموت... الممثل جوليان فرحات يتحدّث عن ماغي بوغصن: "قطعت برزقي"
05:31 | 2024-07-21
21/07/2024 05:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف الحبتور يبشّر اللبنانيين.. إليكم ما كتبه عن لبنان
Lebanon 24
خلف الحبتور يبشّر اللبنانيين.. إليكم ما كتبه عن لبنان
08:03 | 2024-07-21
21/07/2024 08:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل
Lebanon 24
في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل
10:07 | 2024-07-21
21/07/2024 10:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله.. صحيفة إسرائيلية تكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله.. صحيفة إسرائيلية تكشف!
14:00 | 2024-07-21
21/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 جرحى في خليج جونية... شاهدوا بالصورة ما حدث
Lebanon 24
3 جرحى في خليج جونية... شاهدوا بالصورة ما حدث
08:44 | 2024-07-21
21/07/2024 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-07-22
لا قطع للعلاقات بين المصارف المراسلة والقطاع المصرفي اللبناني
03:32 | 2024-07-22
ميقاتي التقى وزير الدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية
03:31 | 2024-07-22
البغدادي: ما أعدّته المقاومة للعدو أكثر بكثير ممّا يتخيل والأيام ستثبت ذلك
03:18 | 2024-07-22
عقيص: من دعا الى الحوار الرسمي يرفض التشاور عشر دقائق مع المعارضة
03:15 | 2024-07-22
عبدالله: المساعي مستمرة لانتخاب رئيس
03:00 | 2024-07-22
مَنْ يوقف التصعيد؟
فيديو
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
22/07/2024 11:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 11:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 11:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24