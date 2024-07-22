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لبنان

"التيار" لا يريد التورّط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2024 | 01:30
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سألت مصادر مطلعة عن سبب غياب "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل عن الساحة السياسية خلال المرحلة القليلة الماضية، في الوقت الذي كان "التيار" حاضرا بشكل كبير في الاشهر الاخيرة حتى في ظل الحرب.
وبحسب المصادر "فإن باسيل لا يريد التورط اكثر في تصريحات سياسية تكبّله في المرحلة المقبلة، لذلك قرر تخفيف تصريحاته واطلالاته الاعلامية، كي لا يصبح الخلاف بينه وبين "حزب الله" في مستوى لا يمكن اصلاحه".
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وترى المصادر "ان باسيل لا يريد في الوقت نفسه الوقوف الى جانب الحزب بشكل كامل لان ذلك يدمر صدقيته امام بيئته الشعبية، لذلك فإن التراجع التكتيكي عن الحضور الاعلامي هو الخيار الانسب".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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