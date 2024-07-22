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لبنان

منازل "مجهولة المصير" في الجنوب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2024 | 02:45
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عُلِم أن مواطنين جنوبيين يسعون في الوقت الراهن لمعرفة مصير منازلهم في ظل الحرب القائمة، خصوصاً تلك الكائنة مباشرة عند الشريط الحدودي مع إسرائيل، إلا أنه لم يتسنّ لهم ذلك بتاتاً.
وبحسب المعلومات، فإنَّ المحاولات وراء هذا الأمر لم تنجح خصوصاً أنّ الوصول إلى هذه المنازل يعتبر مُخاطرة أمنية شديدة كونه من الممكن أن يتم استهداف أي شخصٍ يتوجه إلى هناك من قبل العدو الإسرائيلي.
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وذكرت المصادر أن هناك محاولات عديدة يتم اعتمادها لاكتشاف أوضاع المنازل، منها التواصل مع أشخاصٍ يزورون الجنوب باستمرار لمهمات صحفية ميدانية أو إغاثية، أو أنهم يلجأون لإبلاغ جهات محلية للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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