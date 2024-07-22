أرادت رش مبيدات في منزلها.. فتوفيت هذا ما حصل مع نادين

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في حادثة مؤسفة، نعت بلدة المنصوري الجنوبية ابنتها نادين خشاب، وبحسب المعلومات المتداولة فإنّ الراحلة أحضرت شركة لرش المبيدات الحشرية في منزلها ما أدى إلى تنشقها المواد السامة ووفاتها بعد فترة قصيرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".