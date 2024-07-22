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لبنان
أرادت رش مبيدات في منزلها.. فتوفيت هذا ما حصل مع نادين
Lebanon 24
22-07-2024
|
02:41
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في حادثة مؤسفة، نعت بلدة المنصوري الجنوبية ابنتها نادين خشاب، وبحسب المعلومات المتداولة فإنّ الراحلة أحضرت شركة لرش المبيدات الحشرية في منزلها ما أدى إلى تنشقها المواد السامة ووفاتها بعد فترة قصيرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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22/07/2024 14:14:09
22/07/2024 14:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة
مبيدات
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