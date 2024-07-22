صحافي أجنبي يدخلُ جنوب لبنان.. هذا ما اكتشفه في "ميدان المعركة"!

تتواصل الحرب بين إسرائيل وحزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، إذ لا يتوقف القصف المتبادل بين الجانبين تقريباً.



ورغم أن الحرب لم تتسع حتى الآن إلى تلك المرحلة التي يخشاها العالم وحذر منها مراراً العديد من الزعماء، إلا أنها خلفت دماراً واسعاً خصوصاً في مناطق الجنوب اللبناني.

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تقرير لمايكل صافي في صحيفة "غارديان" البريطانية يلقي الضوء على قرية العديسة في جنوب لبنان، بعد أن أصبحت مهجورة بالكامل وتحولت إلى أنقاض.

يشرح الكاتب أنه في صباح يوم حار من شهر تموز، كانت القرية اللبنانية الصغيرة الواقعة على الحدود مع إسرائيل هادئة تماماً، في حين كانت ثلاث سيارات مدرعة تحمل علامات الأمم المتحدة تتسلل على طول الطريق الرئيسي الضيق.

"من هنا وحتى نهاية العديسة، لن نرى الناس في الشوارع".. يقول المقدم خوسيه إيريساري، وهو ضابط إسباني يخدم في كتيبة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، ويضيف: "فقط ترى سيارات الإسعاف والمسعفين".

الحرب متصاعدة

منذ شهور، تتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر "الخط الأزرق" الذي يفصل الأراضي التي تحتلها إسرائيل عن الأراضي اللبنانية، فيما تتزايد المخاوف من أن يتحول الأمر إلى حرب شاملة.

وفي العديسة، وغيرها من المناطق التي تمكنت صحيفة "غارديان" من الوصول إليها الأسبوع الماضي برفقة دورية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، يبدو أن الحرب قد وصلت بالفعل.

وتحولت مساحات شاسعة من العديسة وكفر كلا المجاورة إلى بحار متعرجة من الأنقاض الخرسانية، تتناثر فيها قضبان الحديد والكابلات الكهربائية والأثاث المدمر، بينما تشابك علم حزب الله الأصفر في حطام أحد منازل كفر كلا، وبرزت زهور الجهنمية الوردية الزاهية من بين أنقاض منازل أخرى.

ولا تزال المباني القليلة الواقعة على طول الطريق الرئيسي في العديسة، والتي نجت من الضربة المباشرة التي استهدفتها قبل أيام، تحمل ندوب القصف المتكرر للقرية بالقنابل الثقيلة، حيث تحطمت نوافذها وأبواب المرائب المعدنية.

ولم يلحظ أحد حجم الدمار الذي لحق بهذه القرى منذ تشرين الأول، على الأقل من جانب وسائل الإعلام، وذلك أن كاميرات المراقبة المثبتة على طول الحدود الإسرائيلية تراقب كل ما يتحرك.

ورغم هذا، فقد عاد أحد الأشخاص في الأسبوع الماضي ليضع أعلاماً حمراء وسوداء على بعض الأنقاض، في تحدٍ لإحياء ذكرى عاشوراء.



ولم يواجه الموكب أي حركة مرورية باستثناء سيارة تابعة للجيش اللبناني وثلاث سيارات إسعاف تابعة لمنظمات خدمات الطوارئ المرتبطة بحزب الله وحركة أمل.

كذلك، لم يكن هناك أي أثر للحياة في وسط العديسة سوى كلب ضال وحيد وشاب يجلسان تحت مظلة أحد المحلات التجارية ينظران إلى موكب الأمم المتحدة أثناء مروره.

"لبنان السعيد"

وبدا أن كفر كلا لم يكن بها سوى ثلاثة أشخاص في الشوارع: شابان ورجل أكبر سناً يجلسون في الظلام تحت ملجأ خشبي على جانب الطريق ويشربون من أنبوب مياه.

يقول إيريساري وهو يفحص الأضرار من خلال نافذة سيارته: "كنا نطلق على هذا المكان اسم لبنان السعيد".

وعلى مدى سنوات بعد أن خاضت إسرائيل وحزب الله آخر حرب في صيف عام 2006، وعلى الرغم من اندلاع القتال بشكل متقطع ومتجدد، اعتبرت قوات حفظ السلام هذه التلال الخلابة التي تبعد أقل من ساعة عن شواطئ شرق البحر الأبيض المتوسط موقعاً رائعاً. إلا أن ذلك تغير منذ الثامن من تشرين الأول، وهو اليوم التالي للهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، عندما أطلق حزب الله وابلاً من المدفعية والصواريخ على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل "تضامناً" مع حلفائه في غزة.



وتلا ذلك على مدى الأشهر التسعة الماضية لعبة متصاعدة من الانتقام المتبادل، حيث صعد حزب الله والفلسطينيون في لبنان من قصفهم المكثف للمواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المدنية، وردت إسرائيل بقوة نيران أكبر كثيراً وحملة من الاغتيالات لقادة حزب الله.

ولقد لقي ما لا يقل عن 543 شخصاً حتفهم في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله ولكن كثيرين غيرهم ليسوا من مقاتلي حزب الله، بما في ذلك 3 أطفال استشهدوا في وقت سابق من الأسبوع الماضي. كذلك، لقي ما لا يقل عن 30 إسرائيلياً حتفهم، معظمهم من الجنود.

"تلك الحقول الخضراء هي إسرائيل"، هكذا يشير إيريساري من النافذة إلى أرض زراعية في الوادي أدناه، وهي قريبة بشكل مذهل.

وفي العديسة، كثير من الأحيان كان من الممكن سماع دعوات الصلاة الخارجة من مسكاف عام، الكيبوتس الإسرائيلي الذي يقع في الأفق عبر السياج، إلا أن هذه الدعوات لم تعد تُسمع ولم يكن هناك من يسمعها، فقد تم إخلاء المنطقتين من المدنيين، كجزء من هجرة جماعية من المنطقة الأوسع التي تضم حوالي 60 ألف إسرائيلي وأكثر من 90 ألف لبناني.

حرب خاسرة للجميع

يرى المحللون والدبلوماسيون أن الجانبين يفضلان إنهاء القتال حتى يتمكن المدنيون من العودة إلى ديارهم، لكنهما متورطان في حلقة مفرغة من التصعيد المتبادل.

ويقول خليل الحلو، وهو جنرال لبناني متقاعد إن "ما يحدث الآن هو حرب استنزاف، حرب نخسرها نحن كلبنانيين، وحزب الله يخسر، وإسرائيل تخسر".

كذلك، تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لضغوط شديدة لإيجاد طريقة تمكن مواطنيه، الذين يعيش كثيرون منهم في الفنادق على نفقة الحكومة، من العودة إلى الشمال قبل بدء العام الدراسي المقبل في أيلول.

ويدرك المخططون العسكريون في تل أبيب أن الحرب المفتوحة مع حزب الله، الذي يعتقد أنه يمتلك أكثر من 130 ألف صاروخ وقذيفة في مخزونه، من الممكن أن تلحق أضراراً غير مسبوقة بالمدن الإسرائيلية.



ويُعتقد أن حزب الله يشعر أيضًا بالضغط، في حين تنتشر صور مئات من قادته ومقاتليه الشهداء على الجدران وجوانب الطرق في مختلف أنحاء المناطق ذات الغالبية الشيعية. وردًا على الطائرات بدون طيار والغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدفهم بدقة، حذر أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله أعضاء الحزب من التوقف عن حمل الهواتف المحمولة.

وبحسب التقرير، فإن وقف إطلاق النار في غزة قد يوفر مخرجاً لتلك الأزمة، لكن حزب الله يقول إنه سيوقف إطلاق النار على إسرائيل من جانب واحد إذا غادرت قواتها غزة.

قرى غير صالحة للسكن

وبناءً على الشكل الذي قد تتخذه هذه الحرب، يأمل المفاوضون أن يكون ذلك كافياً لدفع الحزب إلى التراجع.

وفي السياق، يقول عباس إبراهيم، وهو المدير العام السابق للأمن العام اللبناني: "لنفترض أنه لا توجد عملية عسكرية كبيرة على الأرض ضد غزة أو محاولة غزو بعض الأماكن مرة أخرى، فهذا يعني أن هناك وقف لإطلاق النار".

وتتمثل دعوة إسرائيل الأخرى في نقل مقاتلي حزب الله وأسلحته إلى مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات بعيداً عن الحدود، أي بعيداً عن قرى مثل عديسة وكفركلا.

ويقول المحللون إن هذا مطلب أكثر صعوبة، ويسيء فهم مدى عمق ارتباط المجموعة بالقرى الواقعة على الخطوط الأمامية مثل هذه، والتي تميزت لعقود من الزمن بمقاومة الحروب والاحتلالات الإسرائيلية.

ويقول مهند الحاج علي، وهو زميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "المقاتل في هذه المناطق يعيش حياته الطبيعية كمزارع أو عامل في مصنع أو في بعض الأحيان صاحب عمل، ولكن في الوقت نفسه لديه هذا الدور المزدوج كمقاتل في حزب الله".