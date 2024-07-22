الراعي التقى دكاش والحواط

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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، النائبين شوقي دكاش وزياد الحواط، يرافقهما رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في "القوات اللبنانية" انطوان مراد واعضاء المكتب ايلي شويري ، جان موسى وبيار ضو، وعرض معهم الاوضاع العامة.بعد اللقاء تحدث مراد باسم الوفد، وقال:"تشرفنا اليوم بزيارة صاحب الغبطة لاخذ البركة والطلب اليه كما العادة، رعاية القداس السنوي لراحة انفس شهداء المقاومة اللبنانية في معراب في الاحد الاول من ايلول المقبل، وتمنينا على غبطته تكليف احد المطارنة لترؤس القداس".وتابع:"تم التداول ايضا بين غبطته والوفد الذي تقدمه النائبان زياد الحواط وشوقي دكاش في القضايا الوطنية الراهنة، ان كان بالنسبة للوضع المؤسف في الجنوب اللبناني او بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية".