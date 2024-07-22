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لبنان

"الاشتراكي": أخبار مدسوسة عن ترد في العلاقة مع الجيش

Lebanon 24
22-07-2024 | 07:44
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أصدرت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" بيانا جاء فيه ما يلي:

"ورد في أحد المواقع الإلكترونية خبر مغلوط بالكامل عن تردٍ مزعوم في العلاقة بين المختارة وقائد الجيش. حبّذا لو هذا الموقع يستقي المعلومات من مصادرها الصحيحة عوضاً عن نشر الأخبار المدسوسة"، مؤكدة أن "الحرص على العلاقة مع المؤسسة العسكرية وقيادتها، نابع من ضرورة تحصينها وأهمية دورها الوطني".
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