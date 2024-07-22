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لبنان
"بسبب تعطل مضختين في صيدا".. مياه الجنوب: اعتماد جدول موقت لتوزيع المياه (صورة)
Lebanon 24
22-07-2024
|
08:20
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اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الى "مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى"، أنها و"نظراً لعطل طرأ على مضختين في المحطة، ستعتمد جدول التوزيع التالي موقتاً، لتأمين وصول المياه الى المشتركين الى حين الانتهاء من أعمال الصيانة".
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Lebanon 24
حارة صيدا
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