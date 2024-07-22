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لبنان

"القومي" نعى أحد مقاتليه.. استشهد في جنوب لبنان

Lebanon 24
22-07-2024 | 10:41
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نعى الحزب السوري القومي الإجتماعي ابراهيم اكرام الموسوي، من مواليد العام 2003، من بلدة قرحا - قضاء بعلبك الهرمل، والذي استشهد في جنوب لبنان.
 
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