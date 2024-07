وزير الصناعة: أستبعد توسع الحرب وميقاتي رجل المرحلة

Advertisement

وإذ شكر بوشيكيان "جهود المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في إقفال المصانع غير المرخصة"، أعلن أنه "قريبا جداً سيبدأ بطلب رقم الترخيص عن كل منتج لبناني".وفي حديثه لـ"برنامج المشهد اللبناني" على قناة الحرّة، رأى بوشيكيان أن "لا حل لأزمة الكهرباء في لبنان"، وقال: "كفى خطابات وبرامج".ودعا الصناعيين الى "ضرورة التحول نحو الطاقة البديلة التي ترد سعرها خلال فترة عام أو عامين وتعطي القدرة التنافسية"، معتبراً أن "أزمة الكهرباء هي من مسؤولية وزير الطاقة وليد فياض"، وقال: "الوزير هو الذي يدير وزارته وعمله، وكان من الأفضل ألاّ يعد بحلول وبزيادة ساعات التغذية إذا لم يكن قادرا على الوفاء بوعوده، كما كان بإمكانه أن يجد حلولا أفضل في أمور كثيرة".أضاف: "على المستوى الشخصي الوزير فياض هو صديق. أما عملياً فنختلف كثيراً، وأقول له ملاحظاتي بكل وضوح، فمشكور الرئيس نجيب ميقاتي، فقد تدخل في آخر لحظات مشكلة الكهرباء الأخيرة، وتمكن من حل الأزمة".وتابع: "خلال الأزمة لم يقفل أي مصنع في لبنان، بل العكس، الأزمة الإقتصادية كانت السبب في انطلاق الصناعة اللبنانية. وقبل الأزمة، كان المنتج اللبناني يشكّل 11% من السوق المحلية. أما اليوم فأصبح 67%، ومستوى الجودة جيد جداً، فالمنتج المحلي ينافس ويتخطّى مستوى المنتج الأجنبي".أضاف: "نحن نصدر الصناعات الغذائية ل110 دول في العالم، وكل الدول تتمنى أن تأخذ من منتجاتنا، فمثلا لبنان لديه أجود أنواع القمح".وبالنسبة إلى الضريبة على التصدير، تحدث بوشيكيان عن "السعي لخلق محفز على كل الضرائب. ومنذ فترة، يتم العمل على آلية لتنظيم هذا البند عام 2025 كي يكون القطاع الصناعي واحدا من هذه المحفزات".وإذ أكد بوشيكيان أن "لبنان بلد منتج في جزء كبير منه"، أشار الى أنه "أعطى تراخيص لنحو 1300 مصنع من كل القطاعات"، معددا أبرزها، وقال: "اللبناني مبتكر، تسعة لبنانيين أخذوا جوائز من Forbes، كلها اختراعات وتطوير".كما تحدث عن "نهضة صناعية لبنانية تمثلت بتجميع وإنتاج أجهزة إلكترونية ومنها Tablets، بالتعاون بين الجامعة اللبنانية في الفنار ومؤسسة طلال أبو غزاله الذي قدّم كل المُعَدّات والمختبرات والفحوص لطلاب الجامعة اللبنانية، معلقاً بالقول: "You will be proud".وسياسيّاً، رأى بوشيكيان أن "حضوره جلسات مجلس الوزراء مسؤولية وطنية"، معتبراً أن "ميقاتي هو رجل المرحلة"، وقال: "أفتخر وأعتز بأنني ضمن فريق عمل برئاسته، فنحن لا يمكننا البقاء خارج الحكومة وإطلاق النار عليها، الرئيس ميقاتي يحافظ على التوازن داخل الحكومة".وإذ استبعد بوشيكيان "توسع الحرب لتطال كل لبنان"، اعتبر أن "الحرب إقليمية، ضمن قواعد الاشتباك الموجودة"، مؤكدا "ضرورة عقد طاولة حوار وطنية نتكلم فيها من دون كُفوف لمصلحة الوطن، مع الحفاظ على اتفاق الطائف".