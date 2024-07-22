Advertisement

لبنان

توسع أم انحسار؟ باحثٌ يكشف مصير الحرب في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
22-07-2024 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1225421-638572754098300983.jpeg
Doc-P-1225421-638572754098300983.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس مركز "الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما" رياض قهوجي إن "احتمال توسع الحرب في المنطقة سيبقى قائماً ما دامت المواجهات مُستمرّة".
 
وفي حديثٍ عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، رأى قهوجي أنَّ "عقيدة الردع الإسرائيلي قائمة على الرد المضاعف وليس التراجع، وهو ما يظهر جلياً في طريقة الرد في جنوب لبنان وما حصل في اليمن عبر تدمير مرفأ الحديدة".
Advertisement
 
وتحدّث قهوجي عن محاولات من "حزب الله" لوضع قواعد الاشتباك في المواجهات على جبهة الجنوب، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا تلتزم بها، بل تتمسك بشروطها لوقف الحرب وترفض ربطها بغزة على خلاف ما يقوله "حزب الله".
ورأى قهوجي أيضاً أن المؤشرات الجدية لوقف الحرب "غائبة"، معتبراً أنّ "إيران تفرض على حزب الله تطبيق سياسة وحدة الساحات والالتزام بها رغم كل الخسائر".
 
أمام كل ذلك، يرى قهوجي أن احتمالات الانزلاق إلى الحرب لا تتراجع، بل تتزايد ما دامت المواجهات قائمة، وما دامت دائرة القصف تتوسّع مهما تحدثوا عن ضبط لقواعد الاشتباك. (الشرق الأوسط)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-07-22
16:30 | 2024-07-22
15:57 | 2024-07-22
15:35 | 2024-07-22
15:29 | 2024-07-22
15:00 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24