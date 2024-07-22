توسع أم انحسار؟ باحثٌ يكشف مصير الحرب في لبنان والمنطقة

قال رئيس مركز "الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما" رياض قهوجي إن "احتمال توسع الحرب في المنطقة سيبقى قائماً ما دامت المواجهات مُستمرّة".

وفي حديثٍ عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، رأى قهوجي أنَّ "عقيدة الردع الإسرائيلي قائمة على الرد المضاعف وليس التراجع، وهو ما يظهر جلياً في طريقة الرد في جنوب لبنان وما حصل في اليمن عبر تدمير مرفأ الحديدة".

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وتحدّث قهوجي عن محاولات من "حزب الله" لوضع قواعد الاشتباك في المواجهات على جبهة الجنوب، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا تلتزم بها، بل تتمسك بشروطها لوقف الحرب وترفض ربطها بغزة على خلاف ما يقوله "حزب الله".

ورأى قهوجي أيضاً أن المؤشرات الجدية لوقف الحرب "غائبة"، معتبراً أنّ "إيران تفرض على حزب الله تطبيق سياسة وحدة الساحات والالتزام بها رغم كل الخسائر".

أمام كل ذلك، يرى قهوجي أن احتمالات الانزلاق إلى الحرب لا تتراجع، بل تتزايد ما دامت المواجهات قائمة، وما دامت دائرة القصف تتوسّع مهما تحدثوا عن ضبط لقواعد الاشتباك. (الشرق الأوسط)