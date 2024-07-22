31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قوى المعارضة وما بعد العراقيل المتراكمة
Lebanon 24
22-07-2024
|
22:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب مجد بو مجاهد في"النهار":لم تستطع قوى المعارضة النيابية هدم جدار التعطيل الذي يحول دون إجراء استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، وهي كذلك واجهت عراقيل لا يمكن الاستهانة بها بعدما عملت على خارطة طريق بهدف البحث عن إنهاء المراوحة لكنها توقفت عند مفترق تأجيل كتلة "التنمية والتحرير" للموعد مع مندوبي تكتلات قوى المعارضة من دون التزام بتحديد تاريخٍ آخر للاجتماع حتى الآن، ما يجعل العراقيل تشوب الأجواء النيابية التي لن يكون في الإمكان تجاوزها بسهولة رغم التواصل بين مندوبي القوى السياسية واللقاءات المتسارعة التي نظّمت في الأيام الماضية مع غالبية من القوى البرلمانية . ومن المنتظر أن تستتبع بمشاورات إضافية لكنّها لن تأتي بمتغيّرات إن بقي التأجيل المتراكم على حاله والرفض من ناحية "الثنائي الشيعي"، والذي تشجبه قوى المعارضة من دون أن يشكّل إنهاءً لمحاولاتها التي لن تخفت حتى وإن لم تكن هناك قدرة ممكنة على بلورة تحوّلات تنهي سكون الاستحقاق الرئاسيّ . ويتداول داخل أروقة المعارضة أنّ ما طرح كان بمثابة خارطة طريق يعمل على بحثها مع نوّاب البرلمان لإمكان الوصول إلى حلول تساعد على انتخاب رئيس للجمهورية، ويمكن اختصار ما تحقّق حتى الآن في استطاعة نوّاب المعارضة التحدّث إلى غالبية التكتلات النيابية وسط ثناء على فكرة التشاور ضمن مجلس النواب انطلاقاً من السبل الدستورية الممكنة.
Advertisement
لا تزال خارطة الطريق التي طرحتها المعارضة تنتظر مرونة من "الثنائي الشيعي" بعدما لاقت موافقة بعض التكتلات التي منها تشاورت في بعض النقاط التي طرحت مع تأكيد رغبتها في متابعة التشاور عبر جلسة إضافية. لكن، ماذا بعد التأجيل المتراكم لانعقاد لقاء مع نواب "الثنائي الشيعي" حتى الآن؟
لا يتوانى من جال على القوى السياسية وبقيت مساعيه على حافّة انتظار "الثنائي الشيعي" في التأكيد على انفتاح برلمانيي المعارضة على فكرة انعقاد لقاء مع نوّاب "الثنائي الشيعي"، لكنّ التأخير لم ينتج انطباعاً في إمكان جدوى الاجتماع، ما لا يدلّ على إيجابية، وهذا ما ظهر واضحاً لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، فيما يضعف عدم حصول لقاء برلمانيي المعارضة مع نواب "الثنائي الشيعي" إمكان تبلور أيّ تطوّر آخر. ويقلّل ذلك من جديّة طرح الحوار الذي يسعى إليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي من منظار المعارضة، وذلك في غياب القدرة على التواصل مع الآخرين ما يطرح استفهامات إضافية لدى قوى المعارضة حول جدوى طرحه الحواريّ، إن كان هناك من لا يستطيع الاستماع إلى خارطة طريق أو مبادرة أخرى، رغم محاولة نوّاب من قوى المعارضة الإبقاء على المرونة من دون الخروج عن الدستور اللبناني .
رغم أنّ هناك بعضا من قوى المعارضة يسعى للبقاء على تخوم التواصل مع نوّاب من "الثنائي الشيعي" بحثاً عن متحرّك تشاوريّ في ما تضمّنته خارطة الطريق، لكن ثمّة قسما آخر يحثّ في اتجاه اتخاذ قرار مباشر يقتضي بسحب طلب إنعقاد اجتماع مع نواب من كتلتي "الثنائي الشيعي" إضافة إلى إيقاف العمل بالمسعى الذي تقوده تكتلات في المعارضة إن كان من غير الممكن إنهاء حال المراوحة في استحقاق الرئاسة اللبنانية قبل التحوّلات الإقليمية، في اعتقاده أن عدم الموافقة على انعقاد لقاء حتى الآن يشكّل أكثر من مجرّد تجاهل لمسعى المعارضة إنما بات يخرج عن اللياقات. وهناك من لا يخشى المناداة بالانتقال إلى عصيان مدني إزاء عدم الأخذ في الاعتبار محاولة قوى المعارضة لإنهاء الشغور الرئاسي، على أن ينطلق ذلك من اتفاق الكتل المعارضة لمحور "الممانعة" على أن لبنان تحت الاحتلال الإيرانيّ مع اقتراح التغاضي عن دفع الرسوم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عناق ورقص.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
عناق ورقص.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة (فيديو)
04:36 | 2024-07-22
22/07/2024 04:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إطلاق نار كثيف والرصاص أصاب السيارات
Lebanon 24
بالصور... إطلاق نار كثيف والرصاص أصاب السيارات
05:25 | 2024-07-22
22/07/2024 05:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
09:03 | 2024-07-22
22/07/2024 09:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
13:20 | 2024-07-22
22/07/2024 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوق صيدا وبيروت.. هذا ما فعلته "طائرة إسرائيلية"!
Lebanon 24
فوق صيدا وبيروت.. هذا ما فعلته "طائرة إسرائيلية"!
06:00 | 2024-07-22
22/07/2024 06:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:05 | 2024-07-23
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة
04:00 | 2024-07-23
حظوظ التسوية تتراجع…هل بات التصعيد محسوماً؟!
03:49 | 2024-07-23
مخزومي هنأ جمهورية مصر العربية بعيدها الوطني
03:37 | 2024-07-23
ناقل دراجات آلية مسروقة في قبضة الأمن
03:30 | 2024-07-23
THE GUARDIAN: ذبح 2.6 مليون طائر في لبنان... ما علاقة TIK-TOK؟
03:15 | 2024-07-23
قتيل صدما على أوتوستراد الناعمة
فيديو
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
23/07/2024 11:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
23/07/2024 11:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
23/07/2024 11:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24