المعارضة على موقفها: سيطلب تنازلات اضافية

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لا يزال الحديث عن الحل في لبنان بعيد المنال في ظل اشتعال الجبهة الجنوبية بشكل كبير، لكن بعض السفراء والديبلوماسيين يحاولون ابقاء الازمة اللبنانية محل اهتمام داخلي ودولي، ويسعون الى تقريب وجهات النظر بإستمرار.بعض الصعوبات التي يتم مواجهتها في هذا الاطار ترتبط بـ"قوى المعارضة" التي ترفض بشكل قاطع تقديم تنازلات لرئيس المجلس النيابي نبيه بري خصوصا في ما يتعلق بدعوته للحوار في مجلس النواب.وفي رأي بعض اطراف المعارضة " فان اي تنازل جدي سيتم تقديمه لبري سيؤدي الى رفع رئيس المجلس سقف مطالبه السياسية، وسيحاول ايضا البناء على تنازلات المعارضة للحصول على تنازلات اضافية، خصوصا انه غير مستعد للتنازل في الوقت الحالي عن ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية..وفي السياق استغرب مصدر نيابيّ معارض تأجيل أو تهرب "الثائيّ الشيعيّ" من الإجتماع مع وفد المعارضة لعرض المبادرة الرئاسيّة.وسأل المصدر: "كيف لمن يدعو إلى الحوار أنّ يرفض اللقاء معنا، والتشاور معنا لعرض ورقتنا لحلّ الأزمة الرئاسيّة"؟