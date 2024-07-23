Advertisement

لبنان

المعارضة على موقفها: سيطلب تنازلات اضافية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-07-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1225558-638573199961433688.jpg
Doc-P-1225558-638573199961433688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال الحديث عن الحل في لبنان بعيد المنال في ظل اشتعال الجبهة الجنوبية بشكل كبير، لكن بعض السفراء والديبلوماسيين يحاولون ابقاء الازمة اللبنانية محل اهتمام داخلي ودولي، ويسعون الى تقريب وجهات النظر بإستمرار.
Advertisement
 بعض الصعوبات التي يتم مواجهتها في هذا الاطار ترتبط بـ"قوى المعارضة" التي ترفض بشكل قاطع تقديم تنازلات لرئيس المجلس النيابي نبيه بري خصوصا في ما يتعلق بدعوته للحوار في مجلس النواب.
وفي رأي بعض اطراف المعارضة " فان اي تنازل جدي سيتم تقديمه لبري سيؤدي الى رفع رئيس المجلس سقف مطالبه السياسية، وسيحاول ايضا البناء على تنازلات المعارضة للحصول على تنازلات اضافية، خصوصا انه غير مستعد للتنازل في الوقت الحالي عن ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية..
وفي السياق استغرب مصدر نيابيّ معارض تأجيل أو تهرب "الثائيّ الشيعيّ" من الإجتماع مع وفد المعارضة لعرض المبادرة الرئاسيّة.
وسأل المصدر: "كيف لمن يدعو إلى الحوار أنّ يرفض اللقاء معنا، والتشاور معنا لعرض ورقتنا لحلّ الأزمة الرئاسيّة"؟


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:05 | 2024-07-23
04:00 | 2024-07-23
03:49 | 2024-07-23
03:37 | 2024-07-23
03:30 | 2024-07-23
03:15 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24