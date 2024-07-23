وأخيرا الحرارة ستنخفض.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس لبنان

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعدما شهد لبنان والمنطقة طقساً حاراً ورطباً، من المنتظر ان تتراجع درجات الحرارة بشكل خفيف بخاصة في البقاع، بسبب تمركز منخفض جوّي فوق وسط تركيا يومي الأربعاء والخميس، فيتحوّل الطقس الى منعش جبلاً وبقاعاً مع ضباب محلي على الجبال الغربية.أضاف: "تشتد اليوم نسبة الرطوبة فوق البحر المتوسط خلال ساعات الظهيرة بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه الى 30 درجة وفي المياه الإقليمية اللبنانية الى 31 درجة، الامر الذي يساهم بارتفاع نسبة تبخّر المياه فوق البحر بين لبنان وقبرص وسواحل فلسطين ومصر، ومع نشاط الرياح الغربية والجنوبية غربية، تدخل الرطوبة بشكل ملحوظ نحو سواحل لبنان بين الساعة الخامسة بعد الظهر وساعات الليل فترتفع من 70% لتلامس 92%، الامر الذي يزيد من الشعور بالحر والاختناق، علماً انّ درجات الحرارة مستقرة بين 31 و 33 درجة على الخط الساحلي، امّا في البقاع فستكون اليوم بين 35 و 37 درجة.هذا وقد تشكّل اعصار مدمّر في المحيط الهادي، أُطلق عليه اسم Gaemi وقد صُنّفَ من الدرجة الرابعة، يتوجّه في اليومين المقبلَين نحو تايوان ومن ثم جنوب شرق الصين، حيث يُتوقّع ان يحمل معه امطارا طوفانية وسيولاً وفيضانات، ومدّاً بحرياً وسرعة رياح تلامس 215 كم في الساعة وغرقاً للطرقات بسبب ارتفاع منسوب المياه.طقس اليوم الثلاثاء: حار وعالي الرطوبة ساحلاً، حار وجاف بقاعاً، تتراجع درجات الحرارة يومي الاربعاء والخميس لتعاود نشاطها يومّي الاحد والاثنين.الحرارة على الساحل ليوم ثلاثاء: 31 -33 نهاراً و 26 ليلاًفي البقاع: 34-37 نهاراً و 23 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 30 نهاراً و 21 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 25 نهاراً و 16 ليلاًالرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 15 الى 25 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1008hpaالرطوبة: 90% ساحلا بعد الظهر، و 55% بقاعاًحالة البحر : متوسط ارتفاع الموجحرارة المياه 30-31 درجة.