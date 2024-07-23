32
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حظوظ التسوية تتراجع…هل بات التصعيد محسوماً؟!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
23-07-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ أن أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أنّ استهداف العدوّ الاسرائيلي للمدنيين سيُواجه بتصعيد من قِبل المقاومة، وواقع الجبهة الجنوبية متوتّر للغاية، إذ إن تصعيداً وإن كان محدوداً بدأ يطغى على الأوضاع جنوباً بشكل يومي بالرغم من عدم قيام العدوّ بأي استهدافات ضدّ المدنيين باستثناء استهداف وحيد حصل بعد تهديدات السيد نصر الله.
Advertisement
هذا الاستهداف الذي أدّى إلى وقوع إصابات من بينهم نازحون سوريون، ترافق مع ردّ من "حزب الله" وسّع من خلاله مساحة المستوطنات المستهدفة وقصف مستوطنات لم يكن قد استهدفها من قبل. لكنّ الردّ الاسرائيلي جاء بقصف ما قيل أنه مخزنٌ للسلاح تابع "للحزب" في منطقة بعيدة عن الحدود، وذلك بهدف ردعه ومنعه من استهداف أي مستوطنة جديدة، غير أن "الحزب" ردّ باستهداف مضادّ طال مستوطنات جديدة أيضاً مكرّساً بذلك هذه المعادلة.
حتى اللحظة لا يبدو أن "الحزب" يرغب في التصعيد، لكنّ الموضوع ليس مرتبطاً فقط بالساحة اللبنانية وباستهداف المدنيين فيها وحسب، انما بشكل واضح بالتطورات في غزّة، إذ يبدو أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ينسحب بشكل سريع ونهائي من أي مفاوضات وتسوية كانت متوقّعة في المرحلة المقبلة، وعليه فإنّ الحرب في غزّة ستستمرّ وعلى القوى المعنية أن تُعيد حساباتها وفقاً لهذا الامر.
من هُنا فإن تقييم عملية التصعيد أو توقّعها سيكون مرتبطاً بما سيقوم به نتنياهو في الولايات المتحدة الاميركية التي بدأ زيارته اليها، وربّما يصبح التصعيد محسوماً في الايام والاسابيع المقبلة، إذ إن حظوظ التسوية تتراجع بشكل متسارع، وهذا ما يشكّل خطراً جديًا على المنطقة التي باتت تستعدّ جدياً لهذا التصعيد.
لكن كل ذلك لا يعني الحرب الشاملة، خصوصاً أن جميع القوى لا مصلحة لها بها وتحاول تجنّبها تماماً، حتى نتنياهو الذي يتّجه الى التصعيد بهدف تمرير الوقت بانتظار وصول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى البيت الأبيض لا يريد حرباً شاملة، إنما مجرّد تصعيد محدود على بعض الجبهات الاساسية، ورغم ذلك، فإنّ كل هذه الامور تبقى خاضعة للتطورات المفاجئة التي قد تؤدي الى تدحرج غير محسوب وبالتالي الى التصعيد الكبير.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
13:20 | 2024-07-22
22/07/2024 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أعلن العسكريون المتقاعدون اليوم؟
Lebanon 24
ماذا أعلن العسكريون المتقاعدون اليوم؟
15:00 | 2024-07-22
22/07/2024 03:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
00:31 | 2024-07-23
23/07/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
09:03 | 2024-07-22
22/07/2024 09:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافي أجنبي يدخلُ جنوب لبنان.. هذا ما اكتشفه في "ميدان المعركة"!
Lebanon 24
صحافي أجنبي يدخلُ جنوب لبنان.. هذا ما اكتشفه في "ميدان المعركة"!
11:00 | 2024-07-22
22/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
07:02 | 2024-07-23
ميقاتي عقد إجتماعاً مع وزير الطاقة... واستقبل سفير مصر والبيسري ونواباً
07:45 | 2024-07-23
جميل السيد بعد لقائه نواب المعارضة: الظروف الاقليمية المحتدمة لن تؤدي الى انتخاب رئيس
07:43 | 2024-07-23
بوشكيان عرض العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة مع جونسون
07:41 | 2024-07-23
ليبرمان: الحكومة الإسرائيليّة استسلمت لـ"حزب الله"
07:31 | 2024-07-23
كلاس كلف الاختصاصي الرياضي ناجي حمود بهذا المهام (صورة)
07:21 | 2024-07-23
ساعة الصفر دقت... رفع الدعم عن الخبز سيُصبح حقيقة في بداية هذا الشهر!
فيديو
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
23/07/2024 14:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
23/07/2024 14:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
23/07/2024 14:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24