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لبنان

مياه الجنوب: توقف التغذية بالمياه من محطة آبار فخر الدين لاعمال الصيانة

Lebanon 24
23-07-2024 | 04:48
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دائرة مياه النبطية في بيان الى " مشتركيها المستفيدين من محطة آبار فخر الدين بتوقف التغذية بالمياه اليوم الثلاثاء الواقع في 23 تموز الحالي ، وذلك بسبب أعمال الصيانة والتطوير في منظومة الانتاج، على أن يعاود الضخ عند انتهاء الاعمال في اليوم ذاته".
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