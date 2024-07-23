Advertisement

لبنان

رعد: لو زود العدو بأحدث أنواع الأسلحة لن يستطيع أن يغير المعادلة

Lebanon 24
23-07-2024 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1225655-638573383227944958.png
Doc-P-1225655-638573383227944958.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "واقع العدو الإسرائيلي الآن، أصبح مهترئا من داخله، ولا يقوى على الوقوف ولو زود بأحدث أنواع الأسلحة لن يستطيع أن يغير المعادلة فالشلل يأكله من داخله والعفن يصيبه من رأسه حتى أخمص قدميه". 
Advertisement
 
وقال رعد في خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة صير الغربية للشهيد علي جعفر معتوق، إن "الإنقسامات والترهلات والإختلافات المعيقة عن التخطيط الجدي والرؤية الصحيحة تمنع العدو من أن يواصل تحديه وأن ينجح فيه".
 
أضاف رعد :"أنتم المنتصرون يا أهل المقاومة ، ويا أحباء الشهداء، والشهداء هم المداميك التي يفتحون من خلالها الطرق الميسرة لتحقيق الإنتصار الكبير".
 
وأشار إلى "أن الفشل الذريع الذي سيسقط فيه العدو بعد كل ما فعله من إعتداءات وبعد كل ما استخدمه من أسلحة سيجده سرابا"، "وتابع: "مهمتنا في الوقوف إلى جانب المظلوم ومواجهة أهل الظلم، بأن ننجز تكليفنا والنصر بيد الله، والله لا ينصر إلا الصادقين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-07-23
10:54 | 2024-07-23
10:48 | 2024-07-23
10:44 | 2024-07-23
10:36 | 2024-07-23
10:04 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24