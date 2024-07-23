رعد: لو زود العدو بأحدث أنواع الأسلحة لن يستطيع أن يغير المعادلة

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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "واقع العدو الإسرائيلي الآن، أصبح مهترئا من داخله، ولا يقوى على الوقوف ولو زود بأحدث أنواع الأسلحة لن يستطيع أن يغير المعادلة فالشلل يأكله من داخله والعفن يصيبه من رأسه حتى أخمص قدميه".وقال رعد في خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة صير الغربية للشهيد علي جعفر معتوق، إن "الإنقسامات والترهلات والإختلافات المعيقة عن التخطيط الجدي والرؤية الصحيحة تمنع العدو من أن يواصل تحديه وأن ينجح فيه".أضاف رعد :"أنتم المنتصرون يا أهل المقاومة ، ويا أحباء الشهداء، والشهداء هم المداميك التي يفتحون من خلالها الطرق الميسرة لتحقيق الإنتصار الكبير".وأشار إلى "أن الفشل الذريع الذي سيسقط فيه العدو بعد كل ما فعله من إعتداءات وبعد كل ما استخدمه من أسلحة سيجده سرابا"، "وتابع: "مهمتنا في الوقوف إلى جانب المظلوم ومواجهة أهل الظلم، بأن ننجز تكليفنا والنصر بيد الله، والله لا ينصر إلا الصادقين".