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لبنان

بيان من وزارة الشباب والرياضة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-07-2024 | 09:36
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لفتت وزارة الشباب والرياضة، الى أن "جميع ما يتم نشره وتداوله من مغالطات قانونية وتحريضية تطال العمل الإداري، لا يستند إلى اي أساس قانوني".

وأضافت عبر حسابها على "فيسبوك": "وعملا بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يناط بالمديرة العامة بالتكليف الدكتورة فاديا نعيم حلال، صلاحية توقيع جميع المعاملات التي تدخل ضمن صلاحياتها قانونا ومنها الافادات الادارية والمراسلات التي تصدر عن الوزارة"، مؤكدة ان "موضوع التحريض ومحاولة الشك بقانونية الوضع الإداري هو موضع متابعة وملاحقة امام الجهات الرقابية والقضائية المختصة".
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وتابعت: "واليوم، اصدر الوزير جورج كلاس قرارا عين بموجبه الدكتور ناجي حمود مديرا عاما بالتكليف للمنشآت الرياضية، حرصا على تأمين سير العمل الإداري في المنشآت الرياضية التي تشهد حالا من الانهيار والإهمال وسوء الإدارة".
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