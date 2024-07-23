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لبنان

بـ"البركان" والمدفعيّة الثقيلة... هكذا ردّ "حزب الله" على "غارة شقرا"

Lebanon 24
23-07-2024 | 10:04
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أعلن "حزب الله" أنّه "رداً على ‌‌‌‌‌الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في بلدة شقرا، إستهدف موقع المرج بصاروخ "بركان".
 
 
كما أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف ‏ثكنة راميم (مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بقذائف المدفعية الثقيلة ‏وأصابها إصابة مباشرة".‏ 
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