أعلن "حزب الله" أنّه "رداً على ‌‌‌‌‌الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في بلدة شقرا، إستهدف موقع المرج بصاروخ "بركان".

كما أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف ‏ثكنة راميم (مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بقذائف المدفعية الثقيلة ‏وأصابها إصابة مباشرة".‏