31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بـ"البركان" والمدفعيّة الثقيلة... هكذا ردّ "حزب الله" على "غارة شقرا"
Lebanon 24
23-07-2024
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "حزب الله" أنّه "رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في بلدة شقرا، إستهدف موقع المرج بصاروخ "بركان".
كما أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف ثكنة راميم (مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابها إصابة مباشرة".
Advertisement
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
00:31 | 2024-07-23
23/07/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
13:20 | 2024-07-22
22/07/2024 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أعلن العسكريون المتقاعدون اليوم؟
Lebanon 24
ماذا أعلن العسكريون المتقاعدون اليوم؟
15:00 | 2024-07-22
22/07/2024 03:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت مُحجبة.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة! (صور)
Lebanon 24
كانت مُحجبة.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة! (صور)
04:45 | 2024-07-23
23/07/2024 04:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)
Lebanon 24
بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)
01:04 | 2024-07-23
23/07/2024 01:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2024-07-23
"لإضاءة الشموع وقرع أجراس الكنائس".. رسالة من الراعي بمناسبة إعلان تطويب البطريرك الدويهي
10:54 | 2024-07-23
باسيل بحث مع السفيرة السويسرية في تداعيات الحرب
10:48 | 2024-07-23
"الحزب" كشف عن هويته... من استشهد من صفوفه في "غارة شقرا"؟
10:44 | 2024-07-23
رسالة من وزير الخارجية السويدي الى السويديين في لبنان... هذا ما جاء فيها
10:36 | 2024-07-23
مأساة على طريق خلدة... رجلٌ خسر حياته في حادث سير
10:00 | 2024-07-23
بهذه الشروط... "محاولة للتوصّل إلى إتّفاق" بين "حزب الله" وإسرائيل
فيديو
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
23/07/2024 18:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
23/07/2024 18:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
23/07/2024 18:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24