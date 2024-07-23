الأبيض عرض ومحافظ البقاع إعادة تشغيل مستشفى برالياس

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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في مكتبه في الوزارة، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، وتركز البحث على الجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة تشغيل مستشفى بر الياس المتوقف عن العمل منذ سنة تقريبا، لأسباب متصلة بإدارته بعد عزوف منظمة "أطباء بلا حدود" عن ذلك.وكانت مناسبة للبحث في تفعيل سبل التعاون في المجال الصحي في منطقة البقاع لناحية دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية وتأمين الدواء والإستشفاء.وشكر الأبيض للمحافظ أبو جودة "ما يبديه من تعاون لضمان نجاح المشاريع المشتركة".بدوره أثنى أبو جودة على "جهود الوزارة ولا سيما العمل على إعادة تشغيل مستشفى بر الياس نظرا لحاجة المنطقة إلى المزيد من الخدمات الطبية والصحية". (الوكالة الوطنية)