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لبنان

وفد من "حزب الله" زار بقرادونيان وتأكيد خصوصية برج حمود كمنطقة للتعايش بين أهلها

Lebanon 24
23-07-2024 | 12:07
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زار وفد من حزب الله ضم  النائب أمين شري، مسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا ومسؤول ملف الأحزاب الوطنية محمود قماطي الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، بحضور عضو اللجنة المركزية  ألبير بلابانيان ومسؤول لجنة الارتباط باروير أرسن.
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واشار بيان الى ان "الطرفين استعرضا الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة وأدانا المجازر الصهيونية المرتكبة وأكدا على حق المقاومة في الدفاع عن لبنان  وعلى أهمية  الحوار بين الأطراف اللبنانية  وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون الإنتظار  لما بعد الإنتخابات الأميركية".  
ورفض الطرفان "الحوادث الأخيرة في برج حمود وأكدا على رمزية وخصوصية برج حمود كمنطقة للتعايش والتعاون بين أهلها، وعلى ضرورة رفع الغطاء عن أي مرتكب واعتبرا أن على الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها كاملا في قمع المخالفات وتطبيق القوانين".
كما نبه الطرفان إلى "عدم تضخيم ما جرى إعلاميا والتعاطي بمسؤولية مع الأحداث، كما أكد الطرفان على إستمرار التنسيق والتعاون بينهما وإحترام الخصوصيات لدى الجميع والتشارك الإيجابي لمنع التجاوزات والحؤول دون حصولها  وعلى العمل  لتوثيق التعاون والتنسيق بين حزب الله والطاشناق مستقبلا". (الوكالة الوطنية)
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