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لبنان

الحاج حسن بحث مع السفيرة الأميركية في واقع القطاع الزراعي اللبناني

Lebanon 24
23-07-2024 | 12:52
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، في الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، على رأس وفد من السفارة، إضافة إلى ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)‏.
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وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "خلال اللقاء، تم الحديث عن تفاصيل القطاع الزراعي اللبناني. كما تم عرض أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة والجهد الكبير الذي يبذل من أجل رفع القطاع الى مرحلة حاجة السوق المحلية وكيفية عمل الوزارة على تطوير القدرات من أجل تحسين جودة الإنتاح وتطبيق كل المعايير المطلوبة للتصدير الى كل أنحاء العالم وفتح أسواق جديدة لتصريف الإنتاج وإطلاق ورش عمل الإرشاد الزراعي".
وأشار الحاج حسن إلى أن "وزارة الزراعة اللبنانية تتطلع من أجل تعزيز العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة، العربية والغربية وقبول كل المساعدات المبنية على تشبيك الجهود التي تؤمن لنا الخروج من المأزق الإقتصادي الذي تعيشه البلاد".
وأكد أن "الرؤية الاقتصادية والزراعية في وزارة الزراعة هي عمل مشترك بين القطاعات اللبنانية والدول والهيئات المانحة والمنظمات الدولية والاممية العاملة على الأراضي اللبنانية".
ومن جهتها، أكدت جونسون "دعم الولايات المتحدة للقطاع الزراعي اللبناني وتثبيت الأمن الغذائي في البلاد"، متحدثة عن "انفتاح أميركا الدائم على العمل مع وزارة الزراعة".
(الوكالة الوطنية)

لبنان

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