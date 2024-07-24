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لبنان
بقصف صاروخي من لبنان.. إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة
Lebanon 24
24-07-2024
|
00:04
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أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطرة، جرّاء سقوط صواريخ أطلقت يوم أمس من لبنان في منطقة هار دوف شمال البلاد.
وكان حزب الله، قد أعلن يوم أمس عن مجموعة عمليات نفذها ضد مواقع وجنود الجيش الإسرائيلي بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية وقذائف المدفعية.
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