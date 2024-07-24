Advertisement

لبنان

لماذا توقّف اسقاط المسيّرات؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-07-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1225920-638574058585393180.jpg
Doc-P-1225920-638574058585393180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتا في الاسابيع الماضية عدم قيام "حزب الله" بإسقاط اي من المسيّرات الاسرائيلية التي تدخل الى الاجواء اللبنانية في الوقت الذي كان فيه الحزب يستهدف هذه المسيّرات بشكل مستمر في منتصف الحرب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن احدى أسباب تجنّب الحزب استهداف المسيّرات هو ان اسرائيل باتت تستخدم مسيّرات تحلق على ارتفاعات شاهقة وعليه فإن ما استخدمه الحزب من اسلحة لا يصل الى هذا المدى.
Advertisement
ووفق المصادر "فان الحزب لن يستخدم اي سلاح استراتيجي حتى لو كان يمتلكه، لانه لا يريد كشفه في حال عدم حصول حرب كبرى وشاملة. وعليه فإن الحزب  لن يستدرج الى كشف اسلحته ومواقعها في هذه اللحظة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:36 | 2024-07-24
02:30 | 2024-07-24
02:21 | 2024-07-24
02:15 | 2024-07-24
02:07 | 2024-07-24
02:00 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24