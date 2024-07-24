لماذا توقّف اسقاط المسيّرات؟

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كان لافتا في الاسابيع الماضية عدم قيام "حزب الله" بإسقاط اي من المسيّرات الاسرائيلية التي تدخل الى الاجواء اللبنانية في الوقت الذي كان فيه الحزب يستهدف هذه المسيّرات بشكل مستمر في منتصف الحرب.وبحسب مصادر مطلعة فإن احدى أسباب تجنّب الحزب استهداف المسيّرات هو ان اسرائيل باتت تستخدم مسيّرات تحلق على ارتفاعات شاهقة وعليه فإن ما استخدمه الحزب من اسلحة لا يصل الى هذا المدى.ووفق المصادر "فان الحزب لن يستخدم اي سلاح استراتيجي حتى لو كان يمتلكه، لانه لا يريد كشفه في حال عدم حصول حرب كبرى وشاملة. وعليه فإن الحزب لن يستدرج الى كشف اسلحته ومواقعها في هذه اللحظة".