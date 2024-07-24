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لبنان

حزب تقليدي يتجه للترشح في طرابلس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2024 | 01:45
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يكثف أحد الأحزاب التقليدية نشاطه في عاصمة الشمال طرابلس من خلال عدد كبير من النشاطات الثقافية والإجتماعية والعلمية، ويلقى هذا الحزب تجاوبا ملحوظا من قبل المجتمع المدني الطرابلسي لأسباب عدة ،منها الإعتدال وروابط القربى، بالإضافة الى نشاط إحدى الجمعيات الطرابلسية التي تتعاون بشكلٍ وثيق مع مصالح هذا الحزب وندواته . المصدر أشار الى إمكانية أن يثمر هذا الجهد والعمل في الفيحاء الى ترشيح معين في الإنتخابات النيابية المقبلة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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