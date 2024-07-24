حزب تقليدي يتجه للترشح في طرابلس

Advertisement

يكثف أحد الأحزاب التقليدية نشاطه في عاصمة الشمال طرابلس من خلال عدد كبير من النشاطات الثقافية والإجتماعية والعلمية، ويلقى هذا الحزب تجاوبا ملحوظا من قبل المجتمع المدني الطرابلسي لأسباب عدة ،منها الإعتدال وروابط القربى، بالإضافة الى نشاط إحدى الجمعيات الطرابلسية التي تتعاون بشكلٍ وثيق مع مصالح هذا الحزب وندواته . المصدر أشار الى إمكانية أن يثمر هذا الجهد والعمل في الفيحاء الى ترشيح معين في الإنتخابات النيابية المقبلة.