ريفي: لقد ولّى زمن الخضوع لحزب الله ونحن نعدّ العدة للمواجهة المقبلة

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استغرب النائب اشرف ريفي "رفض الثنائي الشيعي لقاء وفد المعارضة والاستماع الى طرحه"، واضعا ذلك في "خانة الاستهتار بالشراكة الوطنية والقوى السياسية"، مؤكدا ان "ما تطرحه المعارضة وطني سيادي ودستوري مئة بالمئة وهو ما لا يريده حزب الله".واشار ريفي في حديث اذاعي، الى ان "الحزب أداة ايرانية تخدم مشروع طهران وليس لبنان"، مشددا على ان "قوى المعارضة لن تتخلى عن وطنيتها ولن تصرخ أولا"، وقال: "لقد ولّى زمن الخضوع لحزب الله. ونحن نعدّ العدة للمواجهة المقبلة".وأوضح ان "خطاب المعارضة ليس مزدوجا إنما هناك مواقف تتطلب واقعية في التعاطي للحفاظ على مصالح لبنان العليا".