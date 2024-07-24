Advertisement

لبنان

"أوتيل ديو": إنجاز طبي استثنائي في عمليّة قسطرة القلب لمولود قبل أوانه

Lebanon 24
24-07-2024 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1225960-638574119195300222.png
Doc-P-1225960-638574119195300222.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل لبنان والمنطقة إنجازًا طبيًا بارزًا، بإجراء أول عملية جراحية لمعالجة ثقب شريان الصلة لطفل ولد قبل أوانه، بإشراف البروفسور زخيا صليبا، حيث أصبح أوّل طفل يزن 1 كلغ و 300 غرام  يخضع لهذا النوع من العمليات في لبنان والمنطقة.
Advertisement

وأفاد مستشفى أوتيل ديو في بيان، انه "تم اكتشاف الحالة عندما اضطرت الأم للخضوع لولادة مبكرة  في مستشفى أوتيل ديو حيث تبيّن وجود ثقب في شريان قلب الطفل، مما استدعى التدخل الفوري ومراقبته".

وأشار البيان الى انه "بعد أسبوعين فقط من ولادته، أجريت العملية بنجاح واستخدم الفريق الطبي تقنية القسطرة بدلًا من الجراحة التقليدية لإغلاق الشريان الصلة، ما قلل من المخاطر وسرّع في عملية التعافي".

وأوضح اختصاصي قلب أطفال البروفسور زخيا صليبا،  أنه "لو لم يتم إغلاق الثقب في شريان الصلة (Canal Arteriel)، كان سيؤدي سريعًا إلى ضغوط على القلب والرئتين، وكان سيستدعي إجراء عمليات جراحية لتجنب مضاعفات كثيرة". وأكد "الأهمية البالغة لتنسيق وتعاون الجهود بين مختلف الأقسام في المستشفى، والجسمين الطبي والتمريضي، لنجاح عمليات من هذا النوع".

ولفت الى ان "هذه العملية تعد إضافة إنجاز مهم للطب اللبناني ومستشفى أوتيل ديو يبرز من خلالها القدرات الطبية المتقدمة التي يتمتع بها الأطباء في لبنان، رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم. كما تعكس هذه الخطوة النجاحات المستمرة في مجال الطب والابتكار التكنولوجي الطبي في المنطقة".

وشدد على أن "إنجاز الفريق الطبي يعكس التزامهم تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، ويجسد الأمل للعديد من العائلات التي قد تحتاج إلى هذا النوع من علاجات في المستقبل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-24
05:23 | 2024-07-24
05:18 | 2024-07-24
05:17 | 2024-07-24
05:15 | 2024-07-24
05:00 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24