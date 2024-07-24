31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"أوتيل ديو": إنجاز طبي استثنائي في عمليّة قسطرة القلب لمولود قبل أوانه
Lebanon 24
24-07-2024
|
02:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل لبنان والمنطقة إنجازًا طبيًا بارزًا، بإجراء أول عملية جراحية لمعالجة ثقب شريان الصلة لطفل ولد قبل أوانه، بإشراف البروفسور زخيا صليبا، حيث أصبح أوّل طفل يزن 1 كلغ و 300 غرام يخضع لهذا النوع من العمليات في لبنان والمنطقة.
Advertisement
وأفاد مستشفى أوتيل ديو في بيان، انه "تم اكتشاف الحالة عندما اضطرت الأم للخضوع لولادة مبكرة في مستشفى أوتيل ديو حيث تبيّن وجود ثقب في شريان قلب الطفل، مما استدعى التدخل الفوري ومراقبته".
وأشار البيان الى انه "بعد أسبوعين فقط من ولادته، أجريت العملية بنجاح واستخدم الفريق الطبي تقنية القسطرة بدلًا من الجراحة التقليدية لإغلاق الشريان الصلة، ما قلل من المخاطر وسرّع في عملية التعافي".
وأوضح اختصاصي قلب أطفال البروفسور زخيا صليبا، أنه "لو لم يتم إغلاق الثقب في شريان الصلة (Canal Arteriel)، كان سيؤدي سريعًا إلى ضغوط على القلب والرئتين، وكان سيستدعي إجراء عمليات جراحية لتجنب مضاعفات كثيرة". وأكد "الأهمية البالغة لتنسيق وتعاون الجهود بين مختلف الأقسام في المستشفى، والجسمين الطبي والتمريضي، لنجاح عمليات من هذا النوع".
ولفت الى ان "هذه العملية تعد إضافة إنجاز مهم للطب اللبناني ومستشفى أوتيل ديو يبرز من خلالها القدرات الطبية المتقدمة التي يتمتع بها الأطباء في لبنان، رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم. كما تعكس هذه الخطوة النجاحات المستمرة في مجال الطب والابتكار التكنولوجي الطبي في المنطقة".
وشدد على أن "إنجاز الفريق الطبي يعكس التزامهم تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، ويجسد الأمل للعديد من العائلات التي قد تحتاج إلى هذا النوع من علاجات في المستقبل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
Lebanon 24
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
13:55 | 2024-07-23
23/07/2024 01:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
12:00 | 2024-07-23
23/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في طرابلس.. اغتصبوا طفلاً ثم رموه من شرفة المنزل!
Lebanon 24
فاجعة في طرابلس.. اغتصبوا طفلاً ثم رموه من شرفة المنزل!
11:46 | 2024-07-23
23/07/2024 11:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محلل يكشف بالتفاصيل... لهذه الأسباب تُعتبر الحرب مع "حزب الله" خطيرة جدّاً على إسرائيل
Lebanon 24
محلل يكشف بالتفاصيل... لهذه الأسباب تُعتبر الحرب مع "حزب الله" خطيرة جدّاً على إسرائيل
08:00 | 2024-07-23
23/07/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض شديد الخطورة... ما هو "نيوكاسل"وهل ينتقل إلى البشر؟
Lebanon 24
مرض شديد الخطورة... ما هو "نيوكاسل"وهل ينتقل إلى البشر؟
16:00 | 2024-07-23
23/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-07-24
انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. هل يؤثّر على "ترتيبات" المنطقة؟
05:23 | 2024-07-24
المكاري عرض لمشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائي مع ممثلته في لبنان
05:18 | 2024-07-24
المفتي قبلان: عزل لبنان عما يجري في المنطقة مستحيل
05:17 | 2024-07-24
"أزمة مقابر" والسبب "حزب الله".. تقريرٌ يكشف ما تشهده إسرائيل
05:15 | 2024-07-24
تعذيبٌ وخطف في لبنان.. هذه قصة المُسنّ "محمد"
05:00 | 2024-07-24
النائبان كرم ويزبك طعنا امام شورى الدولة لإبطال قرار يتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات
فيديو
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 12:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
24/07/2024 12:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
24/07/2024 12:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24