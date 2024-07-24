وفد من "حزب الله" زار "الطاشناق" وتأكيد حق المقاومة في الدفاع عن لبنان

زار وفد من "حزب الله" ضم مسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا ومسؤول ملف الأحزاب الوطنية محمود قماطي والنائب أمين شري، الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، في حضور عضو اللجنة المركزية ألبير بلابانيان ومسؤول لجنة الارتباط باروير أرسن.

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وبحسب بيان، فقد عرض الطرفان "الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة ، واستنكار المجازر الصهيونية المرتكبة، وأكدا حق المقاومة في الدفاع عن لبنان، وأهمية الحوار بين الأطراف اللبنانية وضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون الإنتظار لما بعد الإنتخابات الأميركية".

ولفت البيان الى ان الجانبين "رفضا الحوادث الأخيرة في برج حمود، وأكدا رمزية برج حمود وخصوصيتها كمنطقة للتعايش والتعاون بين أهلها، وشددا على ضرورة رفع الغطاء عن أي مرتكب، واعتبرا أن على الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها كاملا في قمع المخالفات وتطبيق القوانين".

وختاما نبه الطرفان إلى "عدم تضخيم ما جرى إعلاميا والتعاطي بمسؤولية مع الأحداث، كما أكدا إستمرار التنسيق والتعاون بينهما واحترام الخصوصيات لدى الجميع والتشارك الإيجابي لمنع التجاوزات والحؤول دون حصولها ، و العمل لتوثيق التعاون والتنسيق بين حزب الله والطاشناق مستقبلا".