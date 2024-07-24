ادكار طرابلسي لوزير التربية: نريد حلاًّ

كتب النائب ادكار طرابلسي عبر منصة "اكس": "لجنة المعادلات في التعليم العالي تُفاقم مأساة اللبنانيّين. طلبات بالمئات تنتظر أكثر من 8 أشهر، ولا تنفع المراجعات، إلا من جهات معينة. هل تُدرك اللجنة أنها تُعوّق تقدم الأجيال؟ هل هو تقصير أو إهمال أو كسل أو فساد؟ معالي الوزير: نُراهن عليكم. نريد حلاًّ".

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