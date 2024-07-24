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لبنان
ادكار طرابلسي لوزير التربية: نريد حلاًّ
Lebanon 24
24-07-2024
|
07:14
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كتب النائب ادكار طرابلسي عبر منصة "اكس": "لجنة المعادلات في التعليم العالي تُفاقم مأساة اللبنانيّين. طلبات بالمئات تنتظر أكثر من 8 أشهر، ولا تنفع المراجعات، إلا من جهات معينة. هل تُدرك اللجنة أنها تُعوّق تقدم الأجيال؟ هل هو تقصير أو إهمال أو كسل أو فساد؟ معالي الوزير: نُراهن عليكم. نريد حلاًّ".
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