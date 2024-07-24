في جميع المراحل... "الزراعة" أكدت دعم المزارعين والمصدرين

تقدمت وزارة الزراعة بـ"الشكر والتقدير للدول العربية والشقيقة ودول الاتحاد الاوروبي التي تستقبل المنتجات الزراعية اللبنانية، وتثمن دورها في دعم القطاع الزراعي اللبناني".

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وفي بيان، نوّهت الوزارة بالمزارعين والمصدرين اللبنانيين على جهودهم المستمرة في تحسين جودة ونضارة المنتجات الزراعية، مما يعزز من مكانة المنتج اللبناني في الأسواق الخارجية.وأكدت الوزارة أنها لا تضع أي قيود على التصدير مع مراعاة توافر المنتج المحلي في الاسواق اللبنانية والحماية من المنتج المستورد المماثل له محلياً ، بل تعمل جاهدة على فتح أسواق جديدة لتمكين المنتجات اللبنانية من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين حول العالم.وشددت على التزامها بدعم المزارعين والمصدرين في جميع المراحل، لضمان استمرار هذا النجاح وتعزيز التعاون بين لبنان والدول الشقيقة في المجال الزراعي".