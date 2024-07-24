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لبنان

قائد الجيش عرض للاوضاع مع السفير بخاري

Lebanon 24
24-07-2024 | 08:39
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.

 كما استقبل النائب أكرم شهيّب وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

 
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قائد

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