قائد الجيش عرض للاوضاع مع السفير بخاري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.



كما استقبل النائب أكرم شهيّب وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.





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