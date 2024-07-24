Advertisement

لبنان

اجتماع لوزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد... وهذا ما أكدوه

Lebanon 24
24-07-2024 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1226129-638574396841266838.png
Doc-P-1226129-638574396841266838.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقد وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال: عباس الحاج حسن، جورج بوشكيان وامين سلام، اجتماعا مشتركا تم التركيز فيه على مجموعة من النقاط الحيوية التي تهم المواطن اللبناني وتتعلق بالاقتصاد الوطني والسياسات العامة في البلاد.
Advertisement

وأشار بيان مشترك للوزارات الثلاث، الى أن "الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الهامة، من بينها ضبط غلاء الأسعار والسيطرة عليه بما يخدم مصالح المواطنين، تشديد الرقابة على الأسواق والإنتاج لضمان جودة المنتجات المتداولة، مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية في المنتجات الغذائية، تعزيز التصدير إلى الخارج وتطوير الأسواق الخارجية، مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية، تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة لضمان سلامة الغذاء، تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي، بحث المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في لبنان، وتطوير التشريعات والتوجيهات اللازمة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.

ولفت البيان الى أن "المجتمعين أكدوا التزامهم الكامل بتحقيق هذه الأهداف المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين، كذلك الالتزام بالعمل الجاد والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية لتحقيق هذه الأهداف في أسرع وقت ممكن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-07-24
16:54 | 2024-07-24
16:45 | 2024-07-24
16:30 | 2024-07-24
16:18 | 2024-07-24
16:13 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24