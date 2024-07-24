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لبنان

مطلوب خطير بقبضة الجيش في بعلبك.. هذه هويته!

Lebanon 24
24-07-2024 | 13:41
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"بتاريخ 23/7/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطن المطلوب (ا.ج.) لإطلاقه النار على دورية للجيش، مما أدى إلى استشهاد أحد عناصرها ولإقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية وذخائر حربية. 
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كذلك، أوقفت دورية من المديرية في منطقة أبلح – البقاع المواطن (ح.ز.) لإطلاقه النار على أحد العسكريين وإصابته، وقيامه بعمليات سلب بقوة السلاح وترويجه المخدرات، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
 
 
 
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