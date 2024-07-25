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لبنان

عبدالله: قضاة في المحكمة العسكرية يمارسون الكيدية والتوقيف الاعتباطي

Lebanon 24
25-07-2024 | 02:30
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "يستمر بعض القضاة في المحكمة العسكرية في ممارسة الكيدية والتوقيف الاعتباطي والملاحقة الانتقامية في ملف شبه فارغ بحق اهلنا في حارة الناعمة. لا ينقصنا في هذه الظروف جنوح هؤلاء نحو تعكير الأجواء في منطقتنا، والمس بالسلم الاهلي. المطلوب وقف هذه المهزلة حرصًا على سمعة القضاء ورفعته".
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